Лачинский район очищается от армянских мин фото; видео
В Лачинском районе с участков, где армянские незаконные вооруженные формирования закопали противопехотные мины на не уточненных позициях, с 15 августа по настоящее время обнаружено, перевезено и обезврежено 1 318 противопехотных мин PMN-E, произведенных в Армении в 2021 году. Об этом информирует Министерство обороны Азербайджана.
Согласно сообщению, в августе на освобожденных территориях инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии уничтожили 1 275 противопехотных мин, 16 противотанковых мин и 281 неразорвавшийся боеприпас, расчищено 1 428 гектаров территории.
Всего от мин и неразорвавшихся боеприпасов расчищено 25 760 гектаров освобожденных территорий, обнаружено и уничтожено 7 434 противопехотные мины, 2 207 противотанковых мин и 9 911 неразорвавшихся боеприпасов.