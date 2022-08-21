В Лачинском районе с участков, где армянские незаконные вооруженные формирования закопали противопехотные мины на не уточненных позициях, с 15 августа по настоящее время обнаружено, перевезено и обезврежено 1 318 противопехотных мин PMN-E, произведенных в Армении в 2021 году. Об этом информирует Министерство обороны Азербайджана.