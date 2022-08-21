ФСБ показала видео с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной

Федеральная служба безопасности (ФСБ) распространила видео с Натальей Вовк, которую российская спецслужба ранее назвала подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной.

В первой части Вовк въезжает в Россию на автомобиле Mini Cooper - из какой страны, непонятно; граница России и Украины сейчас закрыта. Во второй части она звонит в дверь подъезда, где жила Дугина (в ФСБ настаивают, что Вовк сняла там квартиру). В третьей части Вовк выезжает из России в Эстонию - на кадрах дневной свет, а автомобиль довольно тщательно досматривают.

Также ФСБ опубликовала три снимка с камеры наблюдения, из которых, по версии спецслужбы, видно, что на автомобиле использовались номера Украины, Казахстана и "ДНР".