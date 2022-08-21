Взрывы на российской базе в Украине

В захваченной Россией Новой Каховке (город в Херсонской области) раздались взрывы на базе россиян, сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Есть подробности, я связываюсь со своими побратимами… Это база оккупантов в Новой Каховке, там идет детонация, ребята говорят, что сильно разгорелось. Движение сопротивления Юга Украины и Вооруженные силы не спят, конечно. Мы ждем официального подтверждения, но горит там здорово", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины ударом по Антоновскому мосту в Херсоне попали в российскую колонну с боеприпасами. В результате боеприпасы сдетонировали, очевидцы говорят о значительных разрушениях.