Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН

Россия запросила на 23 августа проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи "с непрекращающимися украинскими провокациями" вокруг Запорожской АЭС" (ЗАЭС). Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский.

"Попросили выступить на нем генсека ООН Антониу Гутерриша. Заседание назначено на 22:00 мск 23 августа", - отметил Полянский.

Полянский добавил, что "на следующий день... пройдет еще одно заседание по Украине, которое запросили западные государства... Наверняка не обойдется без украинской тематики и сегодня на заседании [Совета Безопасности] по международной безопасности".