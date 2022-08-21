Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении спортсменов, достигших наиболее высоких результатов на V Играх исламской солидарности, прошедших в турецком городе Конья, их тренеров и других специалистов, принимавших участие в подготовке спортсменов к Играм, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, Министерству молодежи и спорта выделено 10 миллионов манатов из резервного фонда президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2022 год.