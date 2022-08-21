Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, желающих посетить Азербайджан в рамках визита в Катар во время проведения ЧМ по футболу, сообщает официальный сайт главы государства.

Согласно распоряжению, с 20 ноября по 20 декабря 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства смогут получить визу в Азербайджан в Международном аэропорту Гейдар Алиев при предъявлении следующих документов: аккредитационной карты или иного документа, подтверждающего аккредитацию компании «Q22» и FIFA, являющихся международными организаторами Кубка мира FIFA 2022; билета или же документа, подтверждающего его приобретение гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в странах, команды которых примут участие в ЧМ по футболу в 2022 г.

МИД Азербайджана поручено информировать компании «Q22» и FIFA и соответствующие иностранные органы об упрощении визовых процедур для вышеуказанной категории лиц. Государственной миграционной службе Азербайджана поручается проинформировать авиакомпании, выполняющие рейсы в Азербайджан, об упрощении визовых процедур для иностранцев и лиц без гражданства, прибывающих в Азербайджан.