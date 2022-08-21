Подсчеты ООН: в войне погибли почти 5 600 мирных жителей Украины

Согласно последней сводке Управления верховного комиссара ООН по правам человека, с начала большой войны в Украине погибли 5 587 мирных граждан, в том числе 362 ребенка, 7 890 гражданских, в том числе 610 детей, получили ранения.

На территориях, захваченных Россией, ООН насчитала 302 убитых и 1 173 раненых гражданских.

Гражданские гибнут главным образом под артиллерийскими и ракетными обстрелами и авианалетами, констатирует ООН.

В каждой сводке ООН напоминает, что настоящее число погибших гражданских может быть гораздо больше: еще нет точных данных из таких мест, как Мариуполь, Изюм, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, где предположительно погибли тысячи мирных жителей.