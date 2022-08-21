«Азов» выступил с заявлением по убийству Дарьи Дугиной

Заявление ФСБ России о причастности полка украинской Нацгвардии «Азов» к убийству Дарьи Дугиной является фейком, говорится в заявлении «Азова», опубликованном в понедельник, 22 августа, которое цитируют украинские СМИ.

«Женщина, имя и военное удостоверение которой опубликовали ФСБ в своем отчете по расследованию теракта против дочери российского пропагандиста Дугина, не имеет никакого отношения к полку «Азов» и никогда не принадлежала к нашему подразделению. Так называемый документ, которым спецслужбы России пытаются довести причастность «Азова» к подрыву авто Дарьи Дугиной, на самом деле является не более чем очередной «визитной карточкой Яроша». А сам теракт – это подготовка к «трибуналу» над «азовцами», - говорится в заявлении.

В полку считают, что продемонстрированное ФСБ удостоверение могли найти где-то в воинской части оккупированного Мариуполя: «Если внимательно присмотреться к тому, что написано карандашом на ее удостоверении, там видно, что это удостоверение менялось, потому что она заключила брак».

В полку также отметили, что среди военных «Азова» нет ни одной женщины, имеющей звание полковника или женщины-комбатанта.

В Нацгвардии же сообщили, что «Вовк Наталья Павловна не проходила службу в отдельном отряде специального назначения Национальной гвардии «Азов».