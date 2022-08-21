В Эстонии ответили на сообщения ФСБ

Эстония не получала от российских властей официального запроса по поводу пересечения госграницы Натальей Вовк, которую в ФСБ РФ назвали подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной. Об этом говорится в сообщении МИД Эстонии, направленном в ответ на запрос Интерфакса.

В МИД пояснили, что данные людей, перемещающихся через границу, публикуются только в предусмотренных законом случаях. «Ситуация, когда российские спецслужбы обвиняют их в чем-то в СМИ, к ним не относится. Мы не получали никакой официальной информации или запроса от российских властей по этому поводу», — говорится в сообщении эстонского МИД.

В ФСБ России заявили, что убийство Дарьи Дугиной в Подмосковье раскрыто. По версии российской спецслужбы, преступление подготовлено и совершено украинскими спецслужбами. В ФСБ назвали исполнителем убийства 43-летнюю гражданку Украины Наталью Вовк, приехавшую в Россию 23 июля вместе с 12-летней дочерью. После совершения нападения они уехали в Эстонию.