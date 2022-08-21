Фархад Мамедов, автор haqqin.az 20:37

Как уже сообщалось, в последние дни на улицах Еревана появились листовки на армянском языке с символикой Z и словами поддержки оккупации Россией украинских территорий. В листовках также содержались призывы передать Карабах Российской Федерации. «Крым – это Россия. Донецк – это Россия. Луганск – это Россия. Мариуполь – это Россия. Запорожье – это Россия. Херсон – это Россия. Тирасполь – это Россия. Цхинвал – это Россия. Северный Казахстан – это будет Россия. Нагорный Карабах – пусть будет Россия!» – таково содержание расклеенных в центре Еревана листовок с логотипом оппозиционного блока «Армения».

Примечательно, что появление листовок совпало со слухами о причастности российских спецслужб к взрыву в торговом центре в армянской столице. Напомним, эта версия, активно распространяемая в местной прессе и соцсетях, вызвала дипломатический скандал между Ереваном и Москвой. Оппозиционный блок «Армения» поспешил откреститься от пророссийских агиток, заявив, что речь идет об очередной провокации действующих властей. Между тем, пользователи армянских соцсетей обратили внимание на высокое полиграфическое качество листовок, дизайн которых разработан в графическом стиле правящей российской партии «Единая Россия». В связи с чем пользователи соцсетей задаются вопросом: как их удалось расклеить в самом центре Еревана, где постоянно дежурят десятки полицейских? А вот пророссийские активисты и блогеры, напротив, утверждают, что за листовками стоят спецслужбы Украины. Так, блогер Мика Бадалян утверждает, что их цель – накалить до предела антироссийские настроения в Армении. По мнению блогера, за распространением пророссийских агиток стоит Информационный центр психологических операций Главного разведывательного управления Украины, который курирует информационную войну против России. «Уверяю вас, то, с чем мы столкнулись сегодня, гораздо серьезнее, чем вы себе представляли, - написал Бадалян в своем телеграм-канале. - Над этим работают спецслужбы Украины, а также предательские российские и армянские структуры, которые спонсируются Западом и раскачивают ситуацию в их интересах. Очень скоро мы опубликуем важный материал, доказывающий факт серьезной работы по разжиганию антироссийских настроений в Армении, а также раскроем конкретные имена тех, кто стоит за этой кампанией».

Другой пророссийский журналист, руководитель аналитического центра «Луйс» Айк Айвазян утверждает, что за активизацией антироссийских настроений в Ереване стоит бывший российский олигарх Михаил Ходорковский. «Этот человек привез из России в Армению представителей западной «пятой колонны», состоящей из национал-предателей, агентов влияния и всяких извращенцев телом и разумом, которые, провалив задание США по организации кровавого переворота и расчленения России, перебрались в Армению, чтобы вести здесь антироссийскую пропаганду и положить армянский народ на жертвенный стол Турции», - написал Айвазян. По словам журналиста, среди граждан Армении есть немало агентов влияния Запада, осознанно ведущих пропаганду против Российской Федерации.