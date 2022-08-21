МЧС о пожаре в Агдаме

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в горно-лесистой местности со сложным рельефом вблизи села Джинли Агдамского района.

Как сообщает сайт МЧС, на место пожара прибыли соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны МЧС и Карабахского регионального центра. Благодаря оперативным мерам удалось потушить пожар в короткие сроки и не допустить его распространения на обширную территорию.

В результате пожара на открытой местности сгорело около 40 гектаров кустарников, сухой травы и 20 гектаров лесной территории.