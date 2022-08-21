В Украине показали «Армию дронов»

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал, как выглядят одновременно запущенные 472 БПЛА из «Армии дронов».

«Если бы все дроны, которые мы приобрели благодаря вашей помощи, одновременно взмыли в небо, это выглядело бы так. Поскольку дроны приезжают к нам партиями, сложно показать, как они выглядят все вместе. Но мы попытались продемонстрировать вам этот мощный рой БПЛА, закупленный за ваши донаты», - написал украинский министр.

По словам Федорова, часть армии беспилотников уже выполняет боевые задания на фронте.