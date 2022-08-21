Талибы захватили узбекский остров Арал-Баба на Амударье

Боевики «Талибана» захватили узбекский остров Арал-Баба на Амударье напротив города Термез, сообщает Вести.uz.

Согласно сообщению, сначала 56 афганцев перебрались на остров якобы для сбора солодки. Узбекские пограничники после уговоров открыли огонь. Были убиты трое афганцев, столько же ранены, семеро захвачены в плен пограничниками Узбекистана.

В ответ талибы бросили в атаку десант из 90 боевиков, захватив остров Арал-Баба. Узбекская сторона ограничивается воздушным патрулированием, в контакт не вступает.