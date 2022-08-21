Путин наградил Дарью Дугину посмертно орденом Мужества

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Дугину Дарью Александровну — корреспондента непубличного акционерного общества «Царьград Медиа», город Москва (посмертно)», — говорится в указе президента РФ, опубликованном на сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении дочери философа и политолога Александра Дугина, Дарьи, орденом Мужества.

Ранее, 22 августа президент РФ выразил соболезнования в связи с гибелью Дугиной. Путин назвал погибшую «светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым».

29-летняя Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля в Подмосковье вечером 20 августа. ФСБ заявила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы. Киев отрицает причастность к убийству.