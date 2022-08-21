В Президентском комплексе в Анкаре в понедельник, 22 августа, под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана прошло заседание правительства Турции, которое продлилось около трех часов, сообщает Anadolu.

По завершении заседания президент Эрдоган выступил с заявлением. Турецкий лидер коснулся широкого спектра вопросов, начиная с сельского и городского хозяйств, экономики, образования, заканчивая внешней политикой.

Эрдоган подчеркнул важность зернового коридора для всего мира, отметив, что благодаря возобновлению поставок из портов Черного моря почти 30% населения планеты опять получили доступ к продовольствию из этого региона.

Последствия войны между Россией и Украиной влияют на весь мир, Турция прилагала усилия для предотвращения конфликта и достижения мирного соглашения, Анкара нацелена на личную встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявил турецкий президент.

Эрдоган напомнил, что в начале августа встречался с Путиным в Сочи, а в середине месяца вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем посетил Львов, где встретился с Зеленским. «Наша цель — собрать вместе Путина и Зеленского в Турции для радикального решения кризиса», — сказал Эрдоган.