Сербия срочно ищет альтернативу российской нефти

Сербия не сможет получать c осени нефть из России через Адриатическое море. Об этом 22 августа заявил президент Сербии Александр Вучич во время пресс-конференции, сообщило агентство Novinite.

Также Сербия не сможет получать нефть по трубопроводу через Хорватию.

Президент Вучич заявил, что страна ищет альтернативу российскому сырью, которое осенью попадет под санкции Евросоюза. Кроме того правительство Сербии хочет найти новые "коммерческие хранилища для обеспечения запасов". Как варианты сербские власти рассматривают импорт из Ирана, но он будет дороже российской нефти на $31 за баррель, что приведет к потерям для бюджета страны в $600 млн в год.