Шесть автомобилей столкнулись в Баку: есть пострадавшие

В Баку на проспекте 8 Ноября произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

АПА сообщает, что автомобиль Chevrolet на высокой скорости врезался в фонарный столб. Затем вышедшая из-под контроля машина на встречной полосе врезалась в автомобили Renault и Toyota. После Mercedes, KIA ВАЗ столкнулись с разбившимися автомобилями. В результате ДТП пострадали 4 человека. Их госпитализировали. Сотрудники Хатаинского районного управления полиции проводят расследование.