Сахиба Гафарова на свадьбе сына Мустафы Шентопа

Согласно сообщению, церемония бракосочетания состоялась в Стамбуле в замке Бейкоз Меджидия, церемонию провели просто, в знак уважения к памяти погибших в результате аварий в Газиантепе и Мардине. (Отметим, что близ города Газиантеп произошла авария с участием автобуса, машины скорой помощи, пожарного транспорта и автомобиля с журналистами. Позже в провинции Мардин грузовик въехал в толпу людей. В результате двух ДТП в Турции погибли 35 человек.)

В свадебной церемонии также приняли участие председатель Сената Пакистана Садик Санджрани, спикер парламента Северного Кипра Зорлу Тёре, вице-президент Турции Фуат Октай, экс-премьер Бинали Йылдырым, турецкий политик Бюлент Арындж, сын президента Эрдогана - Билал Эрдоган.