С такими солдатами Российскую империю не построишь!

Леонид Швец, автор haqqin.az 22 августа 2022, 22:51

Подходит к концу шестой месяц большой войны Украины с Россией. Пока не видно ни ее конца, ни края. Ни одна из сторон не намерена искать скорого мира. Постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов признается: «Сейчас я не вижу возможности для дипломатических контактов. И чем дольше будет продолжаться конфликт, тем труднее будет найти дипломатическое решение». Владимир Зеленский допускает дипломатические контакты, но не раньше, чем российские войска выйдут с оккупированной части Украины. Это означает, что и из Крыма тоже. Совсем нескоро. Как тут не вспомнить тонкого знатока путинской души, бывшего главреда радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который два месяца назад уверял корреспондента Немецкой волны, что настоящая цель президента России в Украине – затянуть как можно дольше войну, чтобы одержать победу в беспроигрышной битве на истощение.

- Смотрите, что он сейчас делает, – ставка на затяжную войну: у кого ресурсов больше. Ставка на то, что западная коалиция в поддержке Украины расколется. Да, в первые три месяца не раскололась, но мы видим, как уже возникли разногласия, видим «партию победы» и «партию мира». Видим, как общественное мнение западных стран от азарта и куража поддержки начинает ощущать и возникающие проблемы – чек за энергетику, проблемы с беженцами, которые живут в соседнем доме. И Путин на это сделал ставку, этакий кунктатор, замедлитель: мы перемелем, перемелем… Заставить Путина изменить позицию может один человек, и его зовут Владимир Путин. Повлиять на него сейчас практически невозможно. И думаю, это главное, чего не понимают западные политики в своих попытках. Выходит, Зеленский, отказываясь разговаривать с Кремлем, выполняет гениальный план Путина, у которого, как известно всем зрителям российских телеканалов, все идет по плану: втягивает Украину в долгую борьбу. Украинский президент будто не знает того, о чем предупреждал сам(!) Венедиктов: Украина к концу года потеряет 45% ВВП, Россия – 10%. В случае мобилизации российская армия может рассчитывать на привлечение до восьми миллионов человек, украинская – лишь трех.

Зеленский все отлично знает. В том числе и то, что никакие количественные сравнения в этом случае не срабатывают. Именно этому и научили его и тех, кто готов учиться, минувшие полгода войны: победа не за количеством, а за качеством. Простой подсчет техники и живой силы сторон сулил Украине поражение в первые же недели вторжения. Качество сопротивления перевернуло ситуацию. Разница между защитниками своей земли и захватчиками оказала решающее влияние в битве за Киев и Харьков, она же позволила без малого три месяца оборонять плотно окруженный Мариуполь, удерживать позиции на Донбассе под огнем в 10-15 раз превосходящего по артиллерийской мощи противника. В то же время сообщения с фронта полны примеров, когда российская пехота либо просто отказывается идти в атаку, либо чисто имитирует ее, не желая лишний раз рисковать жизнью. С такими солдатами империю не построить. По всей России даже за баснословные деньги не могут наскрести нужное количество желающих подписать контракт и пойти на войну, приходится уговаривать уголовников, в то время как в Украине в военкоматах очереди, и берут далеко не всех желающих. За Родину сражаться и умирать – честь, лезть на чужую землю – бесславие.