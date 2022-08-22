«Приехали в Чехию. Понятно, что наша цель – выйти в групповой турнир Лиги чемпионов, показав хорошую игру, - говорит Гурбан Гурбанов. – У нас есть на это шансы. Но так же думает и наш соперник. Постараемся по максимуму использовать моменты, которые у нас будут. Будем играть против очень крепкой команды, которая хорошо борется. «Виктория» будет играть с большим желанием. Это мы видели и в Баку. Но я верю в своих футболистов. Постараемся завтра показать одну из лучших наших игр и добиться результата.

В первой игре у нас были шансы забить, но они были и у соперника. Особенно при стандартных положениях. Я показал эти эпизоды своим игрокам. Завтра постараемся быть точнее, но также нужно быть внимательными, чтобы отражать угрозы соперника.

Кроме Максима Медведева и Кевина Медины, все готовятся к матчу.

Я в курсе того, что главный тренер «Виктории» сказал на пресс-конференции, что если они покажут открытый футбол, то «Карабах» может их наказать. Мы должны быть готовы ко всему. Уверен, что они будут внимательными в обороне, но мы не должны думать о том, что «Виктория» полностью закроется. У них хороший потенциал в атаке. Надо быть внимательными. Соперник умеет играть с мячом, используя прессинг. Мы не собираемся сидеть в защите. Если соперник принудит нас к этому, то это другое дело, а так наша цель – не отходить от своей игры, действовать агрессивно. Но надо быть готовыми к их опасным контратакам.

Хочу также сказать, что в аэропорту и в отеле к нам подошли несколько чешских болельщиков. Они просили игроков, меня и даже моих помощников подписать наши фотографии. Мне и моим ассистентам было очень приятно. Это настоящие футбольные болельщики. Их было не так много, но я благодарен им за внимание».