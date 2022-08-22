Люди, стоящие за убийством Дарьи Дугиной, планировали покушение только на нее. Отец девушки, философ и политолог Александр Дугин, не представлял для них интереса, передает ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах.

«Готовившие убийство Дарьи Дугиной интересовались распорядком дня и привычками только самой журналистки. Приводя в действие взрывное устройство, совершившие дистанционно подрыв автомобиля точно знали, что Дугина находилась за рулем одна. Отец не был целью убийц», – утверждает источник.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля Toyota Land Cruiser 20 августа, когда вместе с отцом возвращались с фестиваля «Традиция» в Подмосковье. Александр Дугин ехал в другой машине и, по его словам, стал свидетелем гибели дочери. ФСБ 22 августа сообщила, что убийство Дугиной организовали украинские спецслужбы, а исполнителем якобы стала гражданка Украины Наталья Вовк.