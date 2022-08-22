ХАМАС и «Исламский джихад» пригрозили Израилю

Палестинское движение ХАМАС и группировка «Исламский джихад» провели в понедельник переговоры с участием лидеров. По данным телеканала Al-Jazeera встреча состоялась в секторе Газа.

Представители группировок предостерегли Израиль «от любых действий, направленных против палестинского народа и его сопротивления», пригрозив «твердым и решительным ответом».

Израильские силовики с 10 апреля проводят операции по противодействию террору на Западном берегу в ответ на серию терактов в городах Израиля, в результате которых были убиты 20 человек. Военные регулярно задерживают палестинцев по подозрению в причастности к террористической деятельности.