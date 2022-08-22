ООН и Госдеп прокомментировали убийство Дугиной

Организация Объединенных Наций призвала к проведению расследования для установления фактов, стоящих за гибелью российской журналистки Дарьи Дугиной. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы призываем к проведению расследования для установления всех фактов, стоящих за гибелью госпожи Дугиной», - сказал Дюжаррик.

США также выступили с заявлением в связи с убийством Дугиной. «Мы осуждаем убийства мирных жителей, где бы это не происходило – в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве», - заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс сказал, что ему нечего добавить по данному вопросу к тому, «что было ранее публично озвучено», и напомнил, что Киев отрицает какую-либо причастность к убийству Дарьи Дугиной.