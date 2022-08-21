США потребовали от России вернуть Украине контроль над Запорожской АЭС

США на прошлой неделе обращались к послу России в Вашингтоне Анатолию Антонову с просьбой передать Украине полный контроль над Запорожской АЭС, сообщает агентство EFE со ссылкой на американский Госдеп.

По данным агентства, на прошлой неделе в Госдепе состоялась встреча по этой теме, на которую был приглашен российский посол.

Агентство указывает, что американские официальные лица на этой встрече призвали Москву "прекратить все военные операции на ядерных объектах Украины и вокруг них и передать весь контроль над Запорожской АЭС Украине".

Отметим, что российская армия в начале марта захватила территорию Запорожской АЭС – крупнейшей атомной электростанции в Европе.