Депутат «заминировал» самолет, чтобы успеть на рейс

Депутат Куркиёкского сельского поселения Карелии Михаил Баев, опаздывая на рейс из санкт-петербургского аэропорта Пулково, сообщил о минировании лайнера, чтобы его вылет таким образом задержался. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Михаил Баев с 16-летним сыном опаздывали в аэропорт Пулково на рейс до Самары. Тогда они позвонили в полицию и сообщили, будто на борту находится взрывное устройство.

Мужчина надеялся, что пока самолет будут осматривать, он и его сын как раз успеют добраться до аэропорта. Однако сотрудники авиакомпании Smartavia и силовики оперативно обыскали воздушное судно и никакой бомбы там не нашли. В итоге самолет вылетел в Самару в назначенное время, а депутата вместе с сыном на территории аэропорта задержала полиция.

В России сейчас максимальное наказание по статье о «лжеминировании» – до 10 лет лишения свободы.