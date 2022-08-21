Скандал с премьером Финляндии: тест отрицательный

Результаты теста на наркотики, который премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала после скандала из-за танцев на вечеринке, показали, что в организме не было наркотических веществ. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба правительства Финляндии.

Пресс-служба не опубликовала детальную информацию, но предложила журналистам, которые хотят узнать больше о методе проведения теста, обратиться в канцелярию правительства.

Расходы на тестирование Марин оплатила сама, отметили в пресс-службе.