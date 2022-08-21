Европа надеется: Турция повлияет на Россию

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель надеется на использование Турцией своего влияния на Россию. Об этом Боррель сказал во время телефонной беседы с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, отмечает глава европейской дипломатии в соцсети.

Во время телефонного разговора Боррель отметил важную роль Турции в достижении зернового соглашения и снижении российской агрессии против Украины.

«Я выразил надежду, что Турция сможет использовать свое влияние на Россию, чтобы остановить эту бессмысленную войну», - отметил он.