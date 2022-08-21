Кристину Киршнер хотят отправить в тюрьму на 12 лет
Действующего вице-президента Аргентины Кристину Киршнер могут отправить в тюрьму на 12 лет по делу о коррупции, передает телеканал TN. Такой срок запросил для обвиняемой в получении взяток Киршнер прокурор страны Диего Лусиани.
Вице-президента обвиняют в коррупции при проведении общественных работ в провинции Санта-Крус.
Как сообщает телеканал, проведение работ было отдано предпринимателю Ласаро Баесу за взятку. Дело касается периода 2007-2015 годов, когда Киршнер была главой государства.
Прокурор Диего Лучани назвал дело «крупнейшим коррупционным маневром» в истории страны. Он также просил пожизненно лишить всех обвиняемых права занимать государственные должности и конфисковать $1,000,000 млн.
Правительство Аргентины осудило требование прокурора о тюремном сроке для Киршнер, заявив, что «ни одно из деяний, приписываемых Киршнер, не было доказано, а все обвинения в ее адрес относятся лишь к функциям», которые она исполняла, когда была президентом.