Кристину Киршнер хотят отправить в тюрьму на 12 лет

Действующего вице-президента Аргентины Кристину Киршнер могут отправить в тюрьму на 12 лет по делу о коррупции, передает телеканал TN. Такой срок запросил для обвиняемой в получении взяток Киршнер прокурор страны Диего Лусиани.

Вице-президента обвиняют в коррупции при проведении общественных работ в провинции Санта-Крус.