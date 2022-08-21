По словам Подоляка, "это большой интенсивности война, большой интенсивности война не бывает только в одну сторону".

Подоляк подчеркнул, что россияне "могут зайти, здесь безнаказанно вести себя, калечить наших людей". При такой интенсивности войны "все будет только увеличиваться", добавил он.

Он считает, что россияне были психологически не готовы к тому, что сегодня происходит в Крыму или в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях: "Они думали, что нас будут безнаказанно убивать, а сами будут сидеть и ждать, когда это все закончится и только, чтобы они не пострадали".

По его словам, количество обстрелов будет расти: "В Крыму будет только нарастать количество атак неизвестного происхождения, скажем так деликатно, которые испортят не просто конкретный пляжный сезон, а испортят возможность жить на украденной территории".