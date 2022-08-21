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За несколько дней до начала «спецоперации» в Украине российские спецслужбы стали передавать своим агентам в Киеве шифровки примерно следующего содержания: «Соберите вещи и срочно покиньте Киев, но оставьте ключи от своих квартир и домов». Об этом пишет The Washington Post в своей статье-расследовании. «Удачной поездки!» - написал, согласно перехваченным сообщениям, сотрудник ФСБ своему коллеге, которого отправляли в Киев курировать «спецоперацию», отмечает американское издание. Неизвестно, доехал ли этот сотрудник ФСБ до столицы Украины. Учитывая вывод соединений российской армии из-под Киева спустя несколько месяцев после начала войны, план российских спецслужб по установлению в Украине пророссийского правительства не сработал.

В статье пишется, что ФСБ на протяжении десятилетий вела разведывательную работу в Украине. Основной целью было лоббирование интересов России в государственных институтах Украины, подкуп украинских чиновников и другие операции, которые должны были помешать движению страны в сторону Запада. Основным элементом разведывательной работы ФСБ в Украине было проникновение во все сферы украинского общества. Однако российским спецслужбам не удалось подорвать дееспособность украинской власти, вызвать волну пророссийских настроений среди населения и ослабить позиции президента Владимира Зеленского, отмечается в статье. По словам украинских и западных официальных лиц, эксперты из ФСБ либо недооценили решимость украинского правительства, либо, наоборот, все понимали, но не могли или не хотели донести свои трезвые оценки ситуации до президента РФ Владимира Путина. «Русские серьезно просчитались», - заявил высокопоставленный американский чиновник, имеющий постоянный доступ к секретным разведывательным данным о России и ее службах безопасности. «Они развернули целую военную операцию, чтобы получить доступ к стратегическим объектам, захват которых изначально был им не по зубам», - считает он. The Washington Post пишет, что, согласно документам, за несколько месяцев до начала военных действий департамент ФСБ, курирующий Украину, был расширен. Специалисты департамента рассчитывали на содействие со стороны обширной сети оплачиваемых агентов среди сотрудников служб безопасности Украины. По словам официальных лиц, некоторые агенты выполнили указания и саботировали задачи по обороне Украины, однако другие, похоже, прикарманили выплаты от ФСБ, отказавшись выполнять приказы российского руководства после начала боевых действий. Есть также документы, делающие российские просчёты еще более непонятными. Массовые опросы, проведенные для ФСБ, указывали на то, что большой процент населения Украины готов противостоять российской «спецоперации», а ожидания того, что российские силы будут встречены как освободители, необоснованны. Несмотря на это, по словам официальных лиц, ФСБ продолжала предоставлять руководству приукрашенные оценки, согласно которым украинцы будут рады российским военным и поддержат установление пророссийской власти в Украине, пишется в статье.

По словам официальных лиц, придерживаясь этих ошибочных предположений, ФСБ продвигала свой план «СВО», согласно которому молниеносный штурм Киева позволит свергнуть правительство Украины в считанные дни. Зеленский будет убит, взят в плен или сбежит, что создаст политический вакуум, которым воспользуются оперативники ФСБ. «Если ваши службы безопасности уделяют такое большое внимание изучению ситуации в Украине, а ваш военный план основан на их оценках, почему он оказался настолько ошибочным? - вопрошает Уильям Б. Тейлор-младший, дважды занимавший пост посла США в Украине. – Как они могли предположить, что украинцы не будут воевать, что Зеленский не будет сопротивляться?» Игорь Коваленко в течение многих лет был основным куратором от ФСБ некоторых широко известных украинских политиков и чиновников, тайно получавших денежные средства от российского руководства. В их число входят и члены оппозиционной партии под председательством Виктора Медведчука, близкого друга Владимира Путина. Разговор Коваленко с одним из подчиненных, который состоялся 18 февраля, позволяет предположить, что он уже присмотрел себе квартиру с видом на Днепр в зеленом киевском районе Оболонь. Из перехваченных сообщений видно, что Коваленко запросил адрес квартиры и контактные данные проживавшего в ней агента ФСБ в Киеве. Украинские власти заявили, что данный гражданин был впоследствии задержан и допрошен. Подчиненный Коваленко отправил ему адрес, номера телефонов и кодовые слова, используемые для связи с информатором, работавшим в правительстве Зеленского, сообщили украинские чиновники. Официальные лица отказались назвать информатора, но сказали, что он признался в получении инструкции от ФСБ собрать свои вещи, оставить ключи и покинуть столицу для обеспечения личной безопасности на начальном этапе «СВО». Другие осведомители, задержанные украинскими властями, дали аналогичные показания, рассказал один из чиновников.

Американское издание пишет, что в 2019 году ФСБ начала значительное расширение своего подразделения, занимающегося Украиной. Его численность прошлым летом увеличилась с 30 до 160 человек. К новым сотрудникам были прикреплены украинские территории, на которых они должны были вербовать агентов и нейтрализовать противников. Сначала эта деятельность рассматривалась Киевом как очередная авантюра, направленная на «восстановление российского влияния в Украине», рассказал украинский сотрудник службы безопасности, занимающийся отслеживанием операций ФСБ. Однако теперь, по его словам, можно утверждать, что это было первым сигналом о смене курса России с попытки влиять на события в Украине на подготовку к «ее захвату». По словам официальных лиц, по мере того как в прошлом году ускорилось военное строительство в России, службы безопасности Украины получали множество дополнительных разведывательных данных от стран Запада. Примерно в то же время правоохранительные органы Украины обнаружили признаки того, что агенты ФСБ находились в прямом контакте с российскими воздушно-десантными войсками, заявили официальные лица. По их словам, прямое взаимодействие между ФСБ и воинскими частями было настолько необычным, что это расценивалось как тревожный признак совместного оперативного планирования. Похоже, эти опасения были обоснованными. ВДВ России сыграли ключевую роль в захвате аэропорта в Гостомеле, на окраине Киева, в первые часы войны. По словам официальных лиц, это был ключевой пункт для потенциального штурма Киева. Сотрудники ФСБ находились там вплоть до отвода войск с аэропорта. Однако полученные позже разведданные, похоже, поставили под сомнение готовность России к «спецоперации».

В середине февраля СБУ отправила в Россию агентов для проведения операций по наблюдению за воинскими частями. По словам официальных лиц, одна группа наткнулась на «потемкинскую деревню» российской техники с десятками припаркованных танков в сопровождении небольшого отряда охраны. Поблизости не было ни операторов танков, ни ремонтных бригад. В другом месте украинские шпионы наблюдали сцену дисциплинарного беспорядка: ряды застрявших российских автомобилей в сопровождении военнослужащих, которые обменивали топливо и другие материально-технические средства на алкоголь. Эти сцены вызвали у советников Зеленского по безопасности сомнения в том, что дни их страны могут быть сочтены... Многие представители СБУ полагали, что наращивание армии России было в значительной степени психологической уловкой. Однако они считали, что Москва может использовать ракетные удары и подразделения ВДВ и спецназа для свержения украинского правительства, чье положение, по мнению российского руководства, было довольно шатким. «Мы не ожидали… какой-то классической операции, как во времена Второй мировой войны с применением танков, артиллерии и пехоты», - заявил высокопоставленный представитель украинской службы безопасности. По его словам, Украина ошибалась в интерпретации намерений России. Но, возможно, даже российское руководство не предвидело крупной сухопутной войны. «Они рассчитывали, что перед ними распахнут ворота, - сказал чиновник. – Они не ожидали никакого сопротивления». «Существует ли предательство? Что я могу сказать? - говорит президент Владимир Зеленский. – При всей моей любви к Украине, мы не без греха». По его словам, число тех, кто не лоялен своей стране, «с годами сократилось». Тем не менее, после начала «СВО» «были люди, которые работали на русских за деньги, и те, кто изнутри всегда ненавидел Украину и ждал возвращения Советского Союза».

Несколько высокопоставленных офицеров СБУ были обвинены в госизмене. Среди них бывший глава управления СБУ в Херсоне. Его обвинили в отдаче приказа подчиненным покинуть свои посты, когда российские войска вошли в регион. В прошлом месяце украинские власти арестовали еще одного сотрудника СБУ, Олега Кулинича, назначенного на руководящие должности Бакановым, главой СБУ и другом детства Зеленского. Обвинения против Кулинича подчеркивают масштабы российского проникновения в структуры безопасности Украины. Согласно обвинениям украинских властей, Кулинич являлся членом ячейки «спящих агентов», управляемой Владимиром Сивковичем, бывшим заместителем главы Совбеза Украины, который в январе попал под санкции Минфина США за работу «с сетью агентов российской разведки с целью проведения операций по вмешательству». За два года до войны Сивкович «поставил задачу Кулиничу» начать кражу секретных внутренних файлов СБУ, которые представляли бы «оперативный интерес» для «спецслужб РФ», говорится в обвинении. Согласно документу, они вступили в сговор, чтобы помочь другому предполагаемому российскому агенту взять под контроль управление контрразведкой СБУ. По информации сербских властей, этот человек, Андрей Наумов, был арестован в Сербии в июне с наличными деньгами и драгоценными камнями на сумму более 700 000 долларов. Согласно украинскому обвинительному акту, в ночь перед началом «СВО» Кулинич «намеренно» заблокировал распространение разведывательных данных, предупреждавших, что российские силы в Крыму должны были начать атаку через несколько часов. Решение Зеленского сместить Баканова с поста директора СБУ после ареста Кулинича было продиктовано раздражением из-за того, что ему не удалось «очистить» службу от пророссийских сотрудников, заявил замглавы Офиса президента Украины Андрей Смирнов. «По прошествии шести месяцев конфликта, - сказал он, – мы продолжаем раскрывать множество агентов». «При введении войск 24 февраля изначально ставилась задача взять Киев, - сказал украинский силовик. – Русские ожидали, что это приведет к эффекту домино», который распространится по всей стране. Они взяли бы сначала центральную власть, а затем усилили бы присутствие в регионах».

По словам украинских официальных лиц, в рамках этого плана у ФСБ было готово два пророссийских правительства. Первая группа, размещенная в Беларуси, была сформирована вокруг Януковича. 7 марта в Минске приземлился самолет, принадлежавший бывшему президенту Украины. Его прибытие было расценено как указание на то, что Россия может попытаться восстановить в должности политика, которого кремлевские чиновники до сих пор называют «законным» лидером страны после его свержения в 2014 году, пишет американское издание. Затем Янукович направил Зеленскому открытое письмо, в котором заявлял, что его долг как украинского президента – «остановить кровопролитие и любой ценой достичь мирного соглашения». Согласно данным, перехваченным украинской разведкой, в течение следующей недели начальник службы безопасности Януковича трижды разговаривал со старшим сотрудником подразделения ФСБ, курирующим ситуацию в Украине. Вторая группа, в которую входили бывшие члены правительства Януковича, собралась на юго-востоке Украины, когда территория перешла под контроль российских войск. Среди них был Олег Царев, бывший лидер Партии регионов Януковича, который заявил о своем присутствии в Украине через Telegram, написав, что «Киев будет освобожден от фашистов». В телефонном интервью Царев сказал, что в первые недели конфликта он даже приезжал в окрестности Киева, путешествуя с «друзьями», которых он отказался назвать. На вопросы, участвовал ли он в каком-либо заговоре с целью захвата власти, Царев отвечать не стал, сказав лишь, что, находясь за пределами Киева, «ни с кем не разговаривал о создании нового правительства». Просчеты российской разведки в Украине кажутся более системными, ее работа омрачена ненадежными источниками, отсутствием стимулов сообщать руководству суровую правду и повсеместным предубеждением к Украине, которое соответствовало и подходам по отношению к Киеву президента РФ Владимира Путина.

По словам чиновников, ФСБ подпитывала эти взгляды с помощью приукрашенных оценок, опираясь на сообщения от источников, у которых были свои политические и финансовые мотивы призвать Россию к свержению украинского правительства. Главным среди них был Виктор Медведчук, который в начале 2000-х занимал пост главы президентской администрации, а затем сколотил состояние в бизнесе и стал одним из лидеров главной пророссийской партии Украины. В отличие от других украинских деятелей, по словам официальных лиц со ссылкой на перехваченные сообщения, Медведчук находился в прямом контакте с Путиным. Именно Медведчук уверял Москву, что Зеленский слаб и что его правительство рухнет, а российские силы получат поддержку украинского народа. В последние годы Медведчук, похоже, использовал свою бизнес-империю, чтобы заложить основу для действий России против Киева. Его телеканалы регулярно критиковали Зеленского и транслировали пророссийскую пропаганду, включая дискредитирующие заявления о том, что у США есть биолаборатории в стране для помощи Украине в разработке биооружия. По словам украинских официальных лиц, его компании, в том числе доля в нефтеперерабатывающем заводе на юге России, служили каналом для денег, которые текли к пророссийским силам и поддерживали заговоры с целью дестабилизации киевского правительства. По мере того, как действия Медведчука становились все более неприкрытыми, США и Украина выступили против него. Минфин США, который ранее наложил санкции на Медведчука, в январе начал преследование ключевых партийных помощников, обвиняя их в сотрудничестве с российской разведкой в попытках «захватить украинское правительство и контролировать критически важную инфраструктуру Украины с помощью оккупационных сил». Практически с первых дней ход войны не оправдал прогнозов Медведчука. И именно его политическая сеть, а не сеть Зеленского, в конечном итоге закрылась, и Украину покинул десяток высокопоставленных партийных чиновников, отмечает газета. Последующее презрение Москвы к Медведчуку было одним из немногих видимых признаков раздражения Владимира Путина. После того как в середине апреля Медведчука снова поймали, украинские власти предложили отправить его в Москву в рамках обмена пленными. Однако официальные лица заявили, что Кремль не проявляет интереса к сделке, которая позволила бы освободить олигарха.

Один из наиболее загадочных аспектов просчета России заключается в том, что ФСБ получала информацию о том, что конфликт с Украиной не будет легкой прогулкой. Согласно копиям, полученным украинской разведкой, недавние опросы, проведенные организацией, имеющей тесные связи с ФСБ, показали, что Владимир Путин крайне непопулярен в Украине, и мысль о том, что все ждут прихода российских войск, была фикцией. Опрос, проведенный фирмой Research & Branding, показал, что 84 процента украинцев расценивают любой потенциальный ввод российских войск как «оккупацию», и лишь 2 процента рассматривают такой сценарий как «освобождение». По словам украинских официальных лиц, этот опрос был заказан Сивковичем, бывшим помощником Януковича, которого обвиняют в использовании сети «спящих агентов». Опрошенным задавали вопрос, возможна ли «большая война» между странами. Обеспокоены ли люди «за себя и своих близких» в связи с наращиванием российской военной группировки? Способна ли украинская армия отразить ввод российский войск? Самый острый вопрос появляется ближе к концу опроса: «Готовы ли вы защищать Украину в случае необходимости?» Утвердительный ответ дали 48% опрошенных. Остается неясным, насколько точно эти результаты были переданы в Кремль. Последствия для ФСБ за провалы установить сложно. Сообщения о том, что Беседа (руководитель Пятой службы ФСБ генерал-полковник Сергей Беседа – ред.) ответственный за украинское управление ФСБ, был понижен в должности или даже заключен в тюрьму, скептически воспринимаются американскими и другими представителями разведки, которые говорят, что не видели информации, позволяющей предположить, что кто-либо из руководителей российской разведки столкнулся с такими последствиями, указывает газета.