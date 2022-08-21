Зеленский возмутился заявлениями России

Президент Украины Владимир Зеленский возмущен тем, как Россия пытается в глазах международного сообщества переложить ответственность за обстрелы Запорожской атомной электростанции на Украину.

Глава украинского государства в своем традиционном видеообращении к согражданам отметил, что Россия "не прекращает играть с международными структурами и в очередной раз имеет наглость собирать Совбез ООН, чтобы обсудить свои же собственные провокации, свой же собственный террор на Запорожской АЭС".

Зеленский также сообщил, что провел большое совещание с представителями сектора обороны и безопасности.

Отметим, что Россия запросила на 23 августа проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи "с непрекращающимися украинскими провокациями" вокруг Запорожской АЭС".