В Сирии убит иранский бригадный генерал

Вечером 22 августа иранские СМИ сообщили о гибели бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции Абольфазла Алиджани, находившегося в Сирии в качестве военного советника.

Согласно сообщению, Алиджани был убит в ночь на 22 августа.

Издание Mehr News, на которое ссылаются другие сайты, пишет, что Алиджани преподавал в политехническом университете имени Аль-Моменина, готовящем специалистов для КСИР. Агентство отметило, что Алиджани, действовавший в районе Алеппо, погиб «во время консультационной миссии в Сирии».

Подробностей об обстоятельствах, приведших к его смерти, не сообщается. Иранские власти заявили, что Алиджани будет похоронен в Иране в ближайшие дни.