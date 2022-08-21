Убийство Дарьи Дугиной в западных СМИ

Чтобы объяснить значение убийства Дугиной, западные газеты пытаются дать определение роли ее отца в российской политике. Сделать это им очевидно непросто, отмечает BBC.

Западные СМИ, комментируя убийство Дарьи Дугиной, дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, пытаются объяснить роль 60-летнего философа в российской повестке, сомневаются в официальной версии ФСБ и предполагают, что Россия попытается отомстить за убийство Дугиной на военном уровне. Об этом пишет в своей статье Русская служба BBC.

Одни западные СМИ называют Дугина "мозгом российского президента", другие отмечают, что отношения Дугина с Путиным не вполне понятны, а сам российский философ формально не занимает никаких государственных должностей.

"Со своей длинной бородой и затянутыми назад волосами, Александр Дугин похож на пророка. Он свободно владеет английским и говорит в строгом тоне. Дугин - один из архитекторов "евразийства", имперской идеологии, настаивающей на особой роли России. Аналитики расходятся в оценке его влияния на президента Путина, но идея 60-летнего философа о том, что Россия должна собрать свои исторические территории, отвергнуть тлетворное влияние Запада и пойти своим собственным, особым путем, оказывает очевидное влияние на образ мыслей обитателей Кремля", - пишет Times.

Американский общественный вещатель NPR пишет о Дарье Дугиной так: "Она была дочерью человека, которого часто называют "мозгом Путина"... "Больше 10 лет и отец, и дочь настаивали на российском вторжении. Оба много раз заявляли, что процветание России возможно только при условии уничтожения Украины", - пишет издание.

Financial Times, с другой стороны, отмечает, что формально Дугин не занимает в российском правительстве никаких постов. "Влияние Дугина на Путина иногда переоценивали, - пишет газета. - Он лишился преподавательского поста в главном московском университете и почти перестал появляться на телевидении, а США и Канада наложили на него персональные санкции в 2015 году, после того как созданное им Международное евразийское движение объявило набор добровольцев для войны в Донбассе".

"Дугин известен разработкой крайне правого взгляда на роль России в мире. Его описывали как "русского фашиста" и известного апологета теорий заговора", - отмечает Guardian.

"Некоторые говорят, что он помог сформировать экспансионистскую внешнюю политику российского президента. Однако степень влияния Дугина на Путина остается предметом догадок - многие информированные источники говорят, что его влияние на Кремль было минимальным", - указывает Guardian.

Журналисты New York Times обращают внимание на обстоятельства смерти Дарьи Дугиной. "Попытки покушений и заказные убийства публичных фигур были определяющим мотивом беспокойных российских 1990-х годов. В последние годы в Украине их целями становились бизнесмены и журналисты, а в последние недели, в оккупированных частях Украины, пророссийские деятели", - пишет газета.

"В Москве 1990-х взрывы автомобилей были привычным делом, но в путинской России они стали редкостью. ...И хотя раньше украинским спецслужбам удавалось проводить операции на оккупированных Россией территориях, неподалеку от линии фронта, нет никаких оснований предполагать, что Киев способен организовать столь дерзкое нападение так близко к российской столице", - считает автор NYT.

Комментаторы, опрошенные Washington Post, склонны исключать версию украинского вмешательства.

Бывший британский посол в России Тони Брентон сомневается, что у Украины была техническая возможность совершить это убийство, истинной целью которого, по его мнению, был сам Дугин.

"Современная Россия находится под жестким контролем, и допустить, что страна, с которой Россия находится в состоянии войны, могла организовать взрыв автомобиля в Москве - при том, насколько российские власти озабочены вопросами безопасности, - довольно сложно", - сказал он Sky News.

В западных СМИ отмечают, что после убийства Дугиной - а особенно после того как ФСБ официально обвинила в организации убийства украинские спецслужбы, - в прокремлевской среде усилились призывы отомстить Киеву.

CNN цитирует Маргариту Симоньян и ее мужа, призывающих в телеграм-каналах наносить удары по "центрам принятия решений". Тигран Кеосаян, написал, что не понимает, "почему в Киеве еще есть строения на Банковой улице".

В понедельник, после публикации официальной версии ФСБ, ярость российских патриотов только усилилась. Симоньян пишет уже об Эстонии, куда, по версии ФСБ, бежали убийцы Дугиной: "Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина".