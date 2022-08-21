Азербайджанская нефть подешевела

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 августа cнизилась на 2,41 доллара относительно предыдущего показателя и составила 96,6 доллара за баррель, сообщает источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 2,38 доллара – до 95,03 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, cнизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,89 доллара, составив 72,88 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 августа снизилась на 3,32 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 93,84 доллара за баррель.