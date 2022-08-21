Германия не сможет дать больше оружия Украине

Германия не сможет отправить Украине больше оружия из своих запасов. Об этом заявило Министерство обороны страны, пишет Spiegel.

Несколько дней назад депутаты немецкого парламента призвали увеличить поставки оружия Украине за счет запасов вооруженных сил Германии. В Министерстве обороны страны заявили, что не могут это сделать. «Что касается поставок от Бундесвера, мы подошли к допустимому пределу», - пояснила министр обороны Кристина Ламбрехт.

Германия отправила в Украину много средств для обороны, в том числе гаубицы, дроны, бронетранспортеры и другое. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что власти ФРГ отправляют в Украину самое новое оружие, которого даже нет у армии Германии.