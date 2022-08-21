В горах Шеки потушили лесные пожары

В Шеки потушен пожар в горной местности со сложным рельефом.

Пожар, вспыхнувший накануне в полдень в горной местности с высоким и сложным рельефом в 8-9 км от села Киш, был потушен сегодня утром. В настоящее время на территории ведутся работы по полному охлаждению.

По предварительным данным, пожар охватил 15 гектаров. На территории сгорели кустарники, опавшие листья, сухая трава, мелкие деревья, высохшие деревья и пни.

Отметим, что для тушения пожара была привлечена соответствующая техника и 60 человек живой силы Шекинской районной государственной противопожарной части МЧС, 30 человек личного состава войск гражданской обороны, два вертолета авиационного отряда, а также около 100 сотрудников Министерства экологии и природных ресурсов.