ЕС просит США ответить Ирану

Соединенные Штаты до сих пор не ответили на предложение Евросоюза, направленное на сохранение ядерной сделки с Ираном 2015 года. Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что надеется на положительный ответ Вашингтона, пишет Reuters.

По словам высокопоставленного дипломата, Иран дал «разумный» ответ на предложение, которое было написано после 16 месяцев прерывистых, непрямых американо-иранских переговоров с ЕС.

«От меня как координатора переговоров поступило предложение, в котором говорилось: «Это равновесие, которого мы достигли, я не думаю, что мы сможем его улучшить с той или иной стороны»… И был ответ Ирана, который я рассматривал разумно», - сказал Жозеп Боррель на университетском мероприятии в испанском городе Сантандер.

Он добавил, что предложение было передано Соединенным Штатам. Вашингтон пока не ответил на него. Все детали новых условий ядерной сделки не разглашаются.