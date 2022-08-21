США включат Excalibur в новый пакет помощи Украине

США включили боеприпасы Excalibur в новый пакет военной помощи для Украины. Поставляемое Вашингтоном вооружение «не ограничено» тем, что указано в соответствующем перечне, сообщает издание Politico.

Отмечается, что управляемые артиллерийские снаряды Excalibur используют для артиллерии 155 миллиметров. В издании считают, что США поставляют Украине больше оружия, чем говорят.

Напомним, что 19 августа президент США Джо Байден подписал указ, которым поручил госсекретарю направить 775 миллионов долларов за счет бюджета Минобороны США на помощь Украине.