У Трампа обнаружили более 300 секретных документов

Американские власти обнаружили у бывшего президента США Дональда Трампа, в том числе в его резиденции во Флориде, более 300 секретных документов, сообщает The New York Times.

По данным издания, первую партию документов обнаружили в январе, еще одну партию представили помощники Трампа Министерству юстиции в июне, в этом месяце ФБР изъяли некоторые материалы.

Источники NYT уточняют, что в январе Национальное управление архивов и документации изъяло у экс-президента 150 документов с секретной информацией. Такое число вызвало серьезную обеспокоенность в Министерстве юстиции и помогло начать уголовное расследование, которое в этом месяце привело агентов ФБР к обыску в Мар-а-Лаго.

В результате этого обыска агенты вывезли 26 ящиков, в которых находились 11 наборов материалов с пометкой «секретно». Один такой комплект имел гриф «сверхсекретная информация». В материале издания не уточняется содержание обнаруженных секретных документов. Однако отмечается, что 15 коробок с документами, которые бывший президент США передал в архив в январе, включали материалы из ЦРУ, Агентства национальной безопасности и ФБР.