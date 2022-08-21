США скрывают масштаб оружейных поставок Украине

Журналисты ознакомились с документом, где перечислили список того, что было в последнем пакете помощи Киеву на сумму $775 млн. В документе написано, что реальные поставки не ограничиваются представленным списком. Например, в списках не упоминались высокоточные боеприпасы Excalibur.

«В пятницу высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что США в течение некоторого времени тайно поставляли украинцам высокоскоростные противорадиолокационные ракеты, используемые для наведения на радарные системы», - сообщает издание.

Вашингтон мог поставить в Украину гораздо больше оружия, чем объявляли публично, пишет Politico.

Газета полагает, что США также могли тайно отправить в Украину армейскую тактическую ракетную систему (ATACMS). О ней в июле высказывался советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Он заявлял, что отправка этих ракет «чревата развязыванием Третьей мировой войны».

С учетом нового пакета помощи Белый дом поставил Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму $10,6 млрд.