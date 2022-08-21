Медведев: «В НАТО хоть и русофобы, но не самоубийцы»

«Украина потеряла шанс вступления в НАТО». Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, Киев понял, что для него нет гарантий безопасности, «их мог дать только договор с Россией».

«Всем же ясно, что никакие соседи Украине никаких гарантий дать не могут, даже если люто ненавидят Россию. А в НАТО теперь никто не примет. В альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции. И последнее. Киевский режим понимает, что именно для него никаких гарантий безопасности вообще нет и быть не может», - написал Медведев.