Министерство иностранных дел Республики Казахстан выразило протест послу Украины Петру Врублевскому в связи с его высказываниями про русских, сообщает пресс-служба ведомства, сообщают казахстанские СМИ.

«В ходе встречи послу выражен протест в связи с его высказываниями в интервью 21 августа казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову», - говорится в сообщении пресс-службы.

С Врублевским встретился замминистра Ермухамбет Конуспаев.

«Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами», - отметили в пресс-службе.