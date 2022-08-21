Эмин Амруллаев о надбавках к окладам директоров и замдиректоров школ

«Ежемесячные надбавки к окладам директоров и заместителей директоров государственных общеобразовательных учреждений не означают повышения заработной платы. Решения о повышении зарплаты регулярно принимаются главой государства. То есть решение связано с ежемесячными надбавками к заработной плате». Как сообщает haqqin.az, об этом сегодня, 23 августа, заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев.

По словам министра, новое постановление будет распространяться на 865 директоров и 2 343 заместителя директора.

«Ежемесячные надбавки директорам школ будут рассчитываться с января каждого года в соответствии с тем, сколько учеников зарегистрировано в школе. Ранее директор школы с 500 учащимися получал должностной оклад в размере 650 манатов, столько же получал директор школы, где обучаются 4 000 учащихся. Эти надбавки приведут к правильной оценке в зависимости от рабочей нагрузки директоров», - сказал министр.