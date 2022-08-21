Иран перешел Рубикон
Иран отказался от нескольких основных требований по возобновлению ядерной сделки, пишет Reuters со ссылкой на источники.
По словам неназванного высокопоставленного чиновника США, Тегеран готов отказаться от требования прекратить расследование МАГАТЭ в отношении иранской атомной программы. Ранее на объектах в Иране нашли следы урана.
«Они вернулись на прошлой неделе и, по сути, устранили основные препятствия для заключения сделки. Мы думаем, что они, наконец, перешли Рубикон и, возможно, вернулись к сделке на условиях, которые может принять президент Джо Байден», - заявил чиновник.
Министерство иностранных дел Ирана пока не прокомментировало эту новость.
Напомним, ранее Иран уже отказался от важного требования отмены санкций в отношении «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР).