Эмин Амруллаев о зарплатах учителей

«В настоящее время в школах страны преподают более 11 тысяч директоров и заместителей директоров. Они также будут участвовать в сертификации в будущем, и надбавки, связанные с результатами сертификации, будут применяться к ним». Об этом сегодня, 23 августа, на брифинге заявил министр образования и науки Эмин Амруллаев.

По его словам, в настоящее время 4 439 учителей преподают около 6 часов. Это 4% от общего числа учителей. Они получают 150 манатов. С новым решением зарплата этих учителей также будет увеличена. При росте в 10% эта цифра составит минимум 165 манатов, а при 35% - минимум 203 маната.

Министр Амруллаев также подчеркнул, что число работающих с 6 до 12 часов составляет 18 530, с 12 до 18 часов – 31 116, с 18 до 24 часов – 40 209, с 24 до 34 часов – 382.

«На сегодняшний день в стране имеется 129 тысяч человек педагогического состава», - заявил глава ведомства.