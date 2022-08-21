Чавушоглу: «В Ереване должны определиться, хотят они мира или нет»

«Спецпредставители Турции и Армении провели четыре беседы. Речь идет о поэтапной нормализации связей. После победы Азербайджана Турция выступила за долгосрочный мир на Южном Кавказе. Шаги в данном направлении продолжаются. Речь идет о возобновлении авиасообщения с Арменией и т.д. Также предприняты определенные усилия в торговой сфере». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Haber Global.

При этом турецкий министр назвал субъективными попытки воспринять диалог Анкары и Еревана в отрыве от контактов Армении и Азербайджана.

«Залогом долгосрочного мира на Южном Кавказе является масштабное мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном. Баку озвучил свои инициативы, на которые Ереван не ответил. Создана совместная комиссия, которая должна начать работу. Речь идет и о Зангезурском коридоре. Однако в Армении обеспокоены этим. В Ереване должны определиться, хотят ли они мира», - продолжил турецкий министр.