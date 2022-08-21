В Эстонии жестко ответили на заявления ФСБ

Таллин выступил с жестким заявлением относительно российской версии убийства в Подмосковье журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Как заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, Эстония рассматривает заявления ФСБ как провокацию Российской Федерации.

«Больше нам к этому нечего добавить», - отметил он в комментарии ERR.

По мнению Рейнсалу, Москва пытается оказать давление на Эстонию из-за того, что та поддерживает Украину.

Днем ранее в Эстонии заявили, что не получали от властей РФ официального запроса по поводу пересечения ее границ Натальей Вовк - украинки, которая, как полагают в ФСБ, является убийцей Дугиной.

Ранее российские СМИ опубликовали разговор с мужчиной, которого называли отцом Вовк. Мужчина сообщил, что 43-летняя Наталья «служила не в «Азове», а в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла». Лицо говорящего, который добавляет, что Вовк побывала во Франции как беженка, при этом заретушировано.