В администрации российским СМИ сообщили, что Пушилин в результате удара не пострадал. «Глава находится в безопасном месте, он не пострадал», - сказали в администрации.

В центре Донецка зафиксировано прямое попадание в администрацию главы «ДНР» Дениса Пушилина, сообщили российские СМИ. В здании администрации начался пожар в результате попадания снаряда.

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Под обстрел во вторник попал центр Донецка. Информация о пострадавших уточняется, сообщают украинские СМИ.

По информации так называемого «мэра» Донецка Алексея Кулемзина, на данный момент зафиксированы: обстрел в районе ТЦ Green Plaza; прямое попадание в жилой дом в Ворошиловском районе; попадание в районе проспекта Маяковского.

Телеграм-каналы также сообщают о прилете в районе отеля «Централь» в самом центре Донецка, где часто останавливаются россияне.