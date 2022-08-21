США пригрозили турецким компаниям

Турецкие компании должны быть осторожны при работе с российскими физ- и юрлицами, которые находятся под санкциями. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо, пишет The Wall Street Journal.

Чиновник направил письмо в американскую торговую палату. «Турецкие компании, сотрудничающие с российскими фигурантами из «черного списка», рискуют сами попасть под санкции», - написал он. Аналогичный по содержанию документ был направлен в крупнейшую турецкую бизнес-ассоциацию TUSIAD.

Уолли Адейемо предупредил, что под санкции могут попасть банки, которые все еще поддерживают отношения с российскими кредитными организациями из «черного списка».

Эксперты считают письменное предостережение новым уровнем давления со стороны Вашингтона на Анкару, которая стала «убежищем для российского капитала».

Сейчас Соединенные Штаты сосредоточились на том, чтобы закрыть для Москвы все лазейки. Вашингтон готов вводить ограничения в отношении тех, кто способствует обходу ограничений.