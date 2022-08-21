Откройте депозитный счет в Yelo Bank, заработайте 11,5%

В Yelo Bank ваши деньги работают для вас. Разместив депозит в манатах по Стабильному продукту Yelo, вы получите 11,5% годовых сроком на 18 и 24 месяца. Депозитные счета, открытые в течение 12 месяцев, предлагают доход в 11%. Доход по процентам можно получать как ежемесячно на бесплатную пластиковую карту, так и в конце срока. Минимальная сумма, необходимая для депозитного счета, составляет 100 AZN, а пролонгация депозита происходит автоматически.

Напомним, что вклады, размещенные в Yelo Bank, страхуются в соответствии с правилами Фонда страхования вкладов. В банке можно не только надежно хранить деньги, но и выгодно их приумножать. Чтобы воспользоваться этим блестящим предложением, обратитесь в любой филиал Yelo Bank или заполните онлайн-заявку на заказ: https://bit.ly/ylwhdn

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Yelo Bank – Яркий банкинг!